CAPRAROLA - Un’esperienza unica che unisce il meglio dei gusti del cioccolato e la festa dei sapori della castagna: è “CioccoFest – Caprarola Gusto 4.0”. Tante le novità e fitto il programma dei quattro giorni di questa edizione 2023 organizzata dal comune di Caprarola con il contributo di Assofrutti, Cpn, Sfap e Its Agroalimentare.

I sapori dell’autunno, la bontà di un universo di cioccolata e lo scenario, splendido e indimenticabile, del complesso delle Scuderie di Palazzo Farnese, a Caprarola, il 14, 15 e 21, 22 ottobre. Una festa ad ingresso libero, dalle 10 alle 19,30.

«Un nuovo appuntamento che animerà anche le grandiose cucine di Palazzo Farnese con Speciali Show Cooking - spiegano dall’amministrazione comunale -. Questi spazi di imponente valore artistico, normalmente chiusi al pubblico, saranno visitabili gratuitamente da bambini, genitori e appassionati. Infatti, nei quattro giorni di evento, si alterneranno qui chef professionisti, pasticceri e cuochi stellati, con ricette appositamente ideate per il Cioccofest Caprarola. Tutte presenze d’eccezione, tra cui segnalare le performance di Davide Nanni, Chef a “È Sempre Mezzogiorno” RAI1 (sabato 14 alle 15:30) e di Davide Merigo, vincitore Bake Off Italia 2022 (sabato 21 alle 15,30)».

Cioccofest Caprarola è prima di tutto una golosa festa del cioccolato, con una grande area di artigiani ed espositori allestita all’interno delle Scuderie del Palazzo Farnese, che offrirà agli appassionati ed ai visitatori un’esperienza basata sull’oro bruno, in ogni veste e gusto possibile.

Cioccofest 2023 è anche avventura e divertimento con giochi per bambini, pony da cavalcare, gonfiabili, truck food, artisti di strada, didattica e dimostrazioni di volo con rapaci, parco avventura e giochi medioevali, teatro kamishibai, oltre a Cioccofest-Off, la festa che inizia dopo la chiusura delle porte con cene e concerti, dalle 19:30 nei sabati 14 e 21. Cioccofest è anche Festa della Castagna, grazie al sostegno della Pro Loco di Caprarola in sinergia con il Comitato Sagra della Nocciola Classe ’84 e Fiera Agricola Patrizio Bruziches. Le infallibili compagini caprolatte gestiranno tre aree diverse: area food Pro Loco all’ingresso, con un menù composto da piatti della tradizione; Festa della Castagna ’84 nel secondo piano del parco, con castagne cotte nei bracieri, zucchero filato, cioccolata calda, croccante e vin brulé; area food Fiera Agricola nel terzo piano del parco, con pizza e menù gluten free. Protagonisti del Cioccofest 2023 anche gli studenti dell’Istituto Alberghiero I.I.S. “Alessandro Farnese” di Caprarola, che si cimenteranno in show cooking e laboratori sull’arte del food.

Tanta la musica a vivacizzare questa edizione: intrattenimenti musicali dalle 11,30 alle 15,30 sul palco Proloco con Radio Marlene (14/15 ottobre) e Banda del Baratto (21/22 ottobre) e Concerti gratuiti sul Palco ’84 con La Ciurma Cartoon Band (domenica 15 alle 16:30) e Zastava Orchestar (domenica 22 alle 16,30). «Cioccofest Caprarola - aggiungono dal Comune - è una cittadina che vuole accogliere amanti del gusto e appassionati, mettendo a disposizione quattro aree parcheggio e navette gratuite da e verso le scuderie di Palazzo Farnese, aree pedonali grandi come l’intero borgo e una grande sinergia fra amministrazione comunale di Caprarola, Mibact Polo Museale del Lazio, istituzioni scolastiche del territorio e realtà dell’industria, dell’impresa e dell’artigianato». Il programma del Cioccofest Caprarola è disponibile nel sito www.cioccofest.com. Segui gli aggiornamenti sulla pagina Facebook dell’evento, @cioccofestcaprarola; per informazioni è possibile inviare un messaggio Whatsapp al numero 348 9001525.

