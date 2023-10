VITORCHIANO – Il Comune di Vitorchiano mette a disposizione un contributo economico destinato ai partecipanti ai centri estivi per bambini e ragazzi, fornendo così un utile e prezioso sostegno alle famiglie.

La decisione è nata dopo aver preso atto di alcune iniziative extra scolastiche a favore dei minori nel territorio sia comunale che provinciale, diverse da quella organizzata direttamente dal Comune, finalizzate alla realizzazione di attività ricreative e socializzanti rivolte a soggetti in età scolare, attraverso l’attivazione di centri estivi.

Il contributo intende migliorare e completare l’insieme dei progetti che il Comune già realizza in questo ambito durante l’estate, tra cui il centro estivo comunale per bambini e ragazzi fino ai 14 anni, e ampliare la proposta rivolta anche agli alunni della scuola secondaria di primo grado.

«L’amministrazione comunale – commenta l’assessore ai servizi sociali e alla scuola Fabio Fanelli – intende favorire e supportare la realizzazione di tali iniziative, sia per la loro elevata rilevanza socio-educativa per bambini e ragazzi che vi partecipano, sia per il servizio qualificato che offrono alle famiglie, soprattutto per venire incontro alle esigenze dei genitori che lavorano».

Il bando per richiedere il contributo scade il 5 novembre 2023. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio segreteria del comune di Vitorchiano oppure tramite il seguente link: https://comune.vitorchiano.vt.it/notizie/2152535/centri-estivi-bambini-ragazzi-contributo-comune.

