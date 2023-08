TOLFA - "Cantando Sanremo": questo il titolo dell'imperdibile spettacolo musicale che si terrà domenica 27 settembre e che vedrà protagonista il bravissimo cantante e insegnante di canto Max Petronilli che terrà il suo live in piazza Vittorio Veneto accompagnato da una band pazzesca composta da fantastici musicisti. L'evento rientra nel cartellone dei festeggiamenti promossi dalla giunta Bentivoglio in onore di Sant'Egidio, Patrono del bellissimo borgo collinare. La serata si oreannuncja davvero coinvolgente ed emozionante perché cone sempre Max Petronilli con la sua voce e la sua interpretazione saprà arrivare ai cuori di tutti. Sarà un piacevole viaggio musicale fra alcuni dei più grandi successi del Festival di Sanremo, però come spiega Petronilli: "strizzando l'occhio ad alcune partecipazioni come dire "un po' originali" e fuori dagli schemi sanremesi. Sarà impossibile non cantare tutti insieme". Il popolare cantante ci tiene a ringraziare la sindaca Stefania Bentivoglio e a tutta l'amministrazione comunale: "Sono orgoglioso di esibirmi nella serata conclusiva dedicata ai festeggiamenti di Sant'Egidio - prosegue ancora Max Petronilli - una serata molto partecipata nella quale daremo il massimo per regalare a tutto il pubblico presente una serata bella allegra e coinvolgente".

Max poi parlando di questo spettacolo confessa: "L'estate 2023 mi sta dando tante soddisfazioni: la mia partecipazione a Incanto Summer Festival a Rivoli. Per il terzo anno consecutivo sono stato sul palco con una meravigliosa orchestra, tanti amici e con il grande Enrico Ruggeri sotto la guida di patron Mauro Cignetti. Poi c'è stato e c'è "Emozioni e Parole" che ad ogni replica, grazie al pubblico così partecipe e appassionato ci regala tanto. Così come "Cantando Sanremo" sentire cantare insieme a me così tante persone crea una particolare magia e regala sensazioni uniche. Un'altra grande mis soddisfazione è stata la partecipazione al concerto del mio amico e grande artista "SEBA" (Sebastiano Mocci), duettando in una suggestiva serata sul lungoporto di Carloforte nella meravigliosa isola di San Pietro.

Questa è la forza della musica che unisce tutto e tutti. Vi aspetto domenica a Tolfa in piazza Vittorio Veneto: non mancate e soprattutto cantate con noi". A dividere il palco con Max Petronilli sarà un parterre di grandi musicisti: Angelo Rosati (chitarre), Felice Tazzini (pianoforte e tastiere), Fabio Caponi (basso e contrabbasso), Alessio Bonucci (batteria), Giulia Valentina Leonardo (clarinetto), Chiara Petronilli (clarinetto), Rubinetto Schiavo (sax), Gino Fedeli (tromba e filicorno).

