VITORCHIANO – In alto i calici, si riparte. È tutto pronto per i nuovi corsi dell’Associazione italiana sommelier, la più grande associazione di professionisti del vino nel mondo.

L’appuntamento è per il 9 ottobre alle ore 20 a Vitorchiano, dove, nella splendida cornice del resort Nando al Pallone, ripartirà il corso professionale di sommelier di 1° livello. Un’occasione imperdibile per esperti del settore e per appassionati o curiosi. Il corso si articolerà in 15 lezioni – dalle 20 alle 22,30 -, durante le quali verranno approfonditi gli argomenti di viticoltura, enologia, tecnica della degustazione e del servizio. Aspetti, questi, che rappresentano le basi della professionalità del sommelier, a partire dalla corretta temperatura di servizio dei vini fino all’organizzazione e alla gestione della cantina. Le quote di iscrizione al corso di primo livello, propedeutico al raggiungimento dell’attestato di sommelier Ais, comprendono anche materiale didattico, che verrà messo a disposizione di ogni frequentante. Due libri di testo, una valigetta con quattro bicchieri e gli attrezzi da degustazione. Per maggiori informazioni è possibile contattare sommelier.viterbo@aislazio.it o chiamare al numero 3334532605.

