CERVETERI - Dopo l'esordio di domenica scorsa, secondo appuntamento in vista con Caere Musica, la rassegna di musica antica, moderna e contemporanea, diretta dal professor Mauro Porro, docente e compositore e patrocinata dall'assessorato alle Politiche culturali. Domani alle 21 andrà in scena il Duo Nicora - Baroffio che si esibiranno in un concerto al pianoforte suonato a 4 mani.Un viaggio entusiasmante, che spazierà da Mozart, Bach, Schubert, Brahms a Czerny. L’ingresso al concerto, come oramai tradizione di Caeremusica, è gratuito ma è fortemente consigliata la prenotazione. Si può contattare il numero: 3202632445. «Caeremusica è partita con il piede giusto – ha spiegato l'assessore Federica Battafarano – la qualità e lo spessore artistico dei musicisti presenti all’interno del cartellone di quest’anno testimoniano come questa sia una rassegna di prestigio. Tutti gli appassionati di grande musica, sono invitati a partecipare e a prenotare il proprio posto a sedere».

