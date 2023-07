CIVITAVECCHIA – Una chiacchierata tra amici, un incontro in famiglia. Perché l’Ordine degli avvocati, negli anni, è stato e continua ad essere questo per i professionisti locali. Tanto che il penalista-scrittore Paolo Tagliaferri non poteva non presentare qui, nell’ufficio all’interno del Palazzo di giustizia, la sua ultima fatica letteraria, “Brucia Banzai” romanzo edito da Armando Editore. A dialogare con lui, gli avvocati Antonio Maria Carlevaro ed il presidente della Camera Penale Andrea Miroli. Un tuffo nella storia che vede protagonista l’avvocato surfista Riccardo Triari, tanto vicino e somigliante a Tagliaferri, che nella sua Santa Marinella incontra personaggi che sembra di vedere nei corridoi del Tribunale e si trova alle prese con la morte di “Squaletto”, Romolo Caporeggiani, capo famiglia ed ex terrore di Banzai beach, spiaggia culto del surf in Italia. Tra autobiografia e giallo, un libro da leggere tutto d’un fiato, in grado di conquistare e rapire il lettore, trascinandolo tra le onde e facendolo appassionare.

