FIUMICINO - A poche settimane dal primo evento TedX Fiumicino, in programma l’8 settembre al Castello San Giorgio di Maccarese, sono stati annunciati i primi due speaker che saliranno sul palco portando le loro idee e riflessioni. Sono Aurora Caporossi e Soumaila Diawara. Aurora Caporossi, millennial romana esperta di comunicazione, è la fondatrice di Animenta, associazione che si occupa di disturbi del comportamento alimentare in tutta Italia. Soumaila Diawara, laureato in Scienze Giuridiche, è un’attivista politico maliano rifugiato in Italia e autore di poesie. Nei prossimi giorni saranno pubblicati sui social dell’evento (Facebook, Instagram, LinkedIn e TikTok) anche i successivi 5 speaker che animeranno con i loro speech il dibattito legato al tema Prisma, filo conduttore di questa prima edizione del TEDx nella città di Fiumicino. I biglietti, che vedono disponibili solo 100 posti, sono già in vendita sul sito tedxfiumicino.com al seguente link: https://oooh.events/evento/tedxfiumicino-biglietti/