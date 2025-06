CERVETERI – La prima di domenica di luglio arriva un evento nuovo di zecca: quello organizzato dal Rione Casaccia Vignola, che domenica 5 luglio, in piazza Gramsci, ospiterà la prima Sagra della Bruschetta. Musica, risate, convivialità e soprattutto bruschette per tutti i gusti. Una festa pensata per tutta la famiglia, in uno dei Rioni storici della città, per incontrare amici e divertirsi. L’appuntamento è a partire dalle 19, per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 3475879620 e 3403099638.

©RIPRODUZIONE RISERVATA