CIVITAVECCHIA – Nell’ambito dell’International tour film festival, gli Amici del Fondo Ranalli scendono in campo con una serie di iniziative. Oggi alle 17 presso l’Hotel De la Ville il giovane architetto Daniele Oliva che introduce un progetto per il futuro dal titolo: “Terrae film fest: fuori dai luoghi comuni”, un’idea geniale che vede il cinema diffuso nei luoghi diversi da quelli abituali portando la magia della filmica fuori dai luoghi comuni. Segue, alle 18, la presentazione del libro della presidente Maria Grazia Verzani ispirato al dramma della guerra e all’importanza della memoria intitolato: “14 maggio 1943, perché la memoria non scompaia”. Introdurrà Carlo Alberto Falzetti e Giovanni Bellu presenterà interessanti immagini dell’evento che distrusse la città.

A seguire domani alle 18, presso la sede dell’Associazione Centumcellae verrà inaugurata la mostra pittorica: “Buio in sala, la magia della luce” che resterà aperta al pubblico fino all’11 ottobre. Le autrici 4 artiste cittadine, Manuela Cagnardi, Manuela Colanicchia, Alessandra Massacesi e Mara Prezioso, hanno ricreato con le loro opere un ambiente particolare ed innovativo ispirato alle emozioni suscitate dal Cinema.

Non poteva mancare il 6 ottobre 11, nell’Auditorium di via della Polveriera, un evento che coinvolgerà gli studenti dell’Istituto Alberghiero Stendhal e del Baccelli, che collaboreranno a dare vita ad una manifestazione intitolata “Il cinema incontra Civitavecchia”, che introduce spaccati cinematografici tratti da film, girati dall’anteguerra ad oggi in città. Arricchiranno l’evento: l’introduzione di Carlo Alberto Falzetti, per la ricerca i filmati Gianfranco Fusato e Giovanni Bellu e la musica del violinista Stefano Matteucci per la ricerca dei documenti cinematografici, moderatrice Rosella Setaccioli.