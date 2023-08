TOLFA - "Serata d’autore” sabato 12 agosto all'ex convento dei Cappuccini di Tolfa, oggi struttura ricettiva di grande fascino affidata alla gestione di Marta Conte. Musica e gastronomia saranno gli elementiessenziali di questo appuntamento. Ad animare la serata con la sua meravigliosa voce la bravissima cantautrice tolfetana, Alice Paba che delizierà il pubblico con un bellissimo repertorio. A cucinare una cena coi fiocchi sarà, invece, lo chef Giuseppe Olivieri. Alice Paba, la cantante che nel 2016 vinse “The Voice of Italy”, è una bravissima cantautrice e un'ottima chitarrista e in questa occasione presenterà il suo nuovo singolo “Bruciami”, che è distribuito dalla Universal. Giuseppe Olivieri, invece, è lo chef trentenne che cuna in maniera mirabile e che preparerà piatti eccezionali. Olivieri è ritornato a Tolfa dopo diversi anni trascorsi in giro per l’Italia e l’Europa, lavorando nelle cucine di vari locali prestigiosi. La serata inizierà alle ore 19 con l'aperitivo; alle 20.30 inizierá la cena: antipasto con roastbeef e il suo fondo; primo di tagliatelle al tartufo estivo, burro allo zafferano e formaggio 36 mesi; secondo di agnello al sugo d’arrosto e cremoso di patate novelle; dolce di millefoglie al cioccolato bianco, caramello salato e frutti di bosco. Seguirà dalle ore 22 il concerto di Alice Paba. Il costo della cena è di 35euro (bevande ed aperitivo esclusi). Da rilevare che i posti sono limitati con prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni contattare Marta al 3518663174 oppure tramite e-mail marta.conte@conventocappuccinitolfa.it