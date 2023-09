Serata d’apertura della seconda settimana Barocca giovedì alle 21 nella chiesa di Santa Maria della Verità, con un concerto per voci, archi e basso continuo sui temi della Croce, dal titolo “Florilegium Mariae” (musiche di Vivaldi, Pergolesi e Haendel). “Furiosi Affetti” Orchestra Barocca di Roma. Voci: Francesco Divito (sopranista) e Antonello Dorigo (contraltista). Giovedì alle 11 – sempre alla Verità – si terrà una conferenza/concerto sul tema “I suoni della Pietà” condotta da Alessia Pancrazi e Marco Zappa sui dipinti di alcune celebri “Pietà”, con particolare riguardo per quella di Sebastiano del Piombo di Viterbo. La colonna sonora, con musica dal vivo, percorre partiture sacre di vari autori barocchi. Vi partecipano alcune classi del liceo musicale di Viterbo e di altri istituti. Nel pomeriggio, alle 18, Ferdinando Bastianini, organista di Santa Maria della Verità, siede alla tastiera del maestoso organo della chiesa per un concerto dal titolo emblematico “Ave Maris Stella” su musiche di Bach, Haendel, Pachelbel, Frescobaldi, Caccini, Walther e Vivaldi-Bach. La rassegna si chiude sabato 16 settembre alle 21 con l’esecuzione dello “Stabat Mater” di Pergolesi, una delle composizioni più celebri del repertorio sacro legate al “Dolore di Maria”. Le due voci femminili sono sempre del sopranista Francesco Divito e del contraltista Antonello Dorigo, in adesione alla versione filologica che nel Settecento impediva alle donne di esibirsi in pubblico. Ensemble “Furiosi Affetti – Orchestra Barocca di Roma (primo violino concertatore Enrico Mastrominico). La “Settimana barocca” in onore della Madonna Addolorata. è promossa dall’associazione Le Triolé con il sostengo del Touring club e della parrocchia della Verità. Patrocinio e contributo della Fondazione Carivit; patrocinio del Comune di Viterbo. Ingresso libero.