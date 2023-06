MONTEROSI – Quest’anno il palazzo del comune di Monterosi e tutta la sua piazza saranno vestiti con oltre 5000 tra mattonelle (le famose Granny Square) e fiori di lana per la prima festa del lavoro a maglia in piazza e per la festa del Bighero.

I coloratissimi elementi che vestiranno il comune e la piazza sono stati tutti realizzati a mano dalle donne, mamme e nonne di Monterosi e dei paesi limitrofi, coordinate dall’associazione Cuori della Tuscia. Per giungere a questo risultato, ci sono voluti oltre 8 mesi di lavoro all’uncinetto, pomeriggi interi per la progettazione e realizzazione di tutti i manufatti che avvolgeranno le diverse strutture.

L’idea ha trovato l’approvazione del sindaco dottor Giglietti e dell’amministrazione comunale tutta, della Proloco di Monterosi e del suo presidente Vittorio Totonelli, che hanno generosamente scelto di contribuire al messaggio che da due anni la giovanissima associazione Cuori della Tuscia incoraggia a sostegno e promozione della solidarietà, attraverso la conoscenza del lavoro manuale e dell’artigianato femminile.

Grazie ai fondi messi a disposizione dall’amministrazione comunale, e da tanti sostenitori e sponsor dell’iniziativa, il progetto ha visto decine di mani premurose utilizzare più di 1000 gomitoli di lana per la confezione di circa 3000 mattonelle granny e 3 km di cordoncino che vestiranno le finestre, i lampioni, le colonne, i vasi, le ringhiere presenti nella piazza del comune, oltre a più di 2000 fiori, sempre all’uncinetto, che la illumineranno con un magnifico tappeto colorato.

Per Milvia Faccia, presidente dell’associazione Cuori della Tuscia, “la finalità del progetto non è solo quella di realizzare l’abbellimento di una piazza e del suo comune, che di per sé non ne avrebbero bisogno. Abbiamo voluto soprattutto promuovere la collaborazione tra enti istituzionali e cittadini, ripristinare la tradizione delle arti manuali nella realizzazione di mattonelle di lana e far conoscere le nostre iniziative solidali. Infatti, è prevista una raccolta fondi con diversi lavori realizzati sempre all’uncinetto dalle socie, finalizzata all’acquisto dei filati necessari per realizzare coperte e altri manufatti da donare ai reparti pediatrici neonatali delle strutture ospedaliere della provincia di Viterbo e alle numerose case di riposo presenti nel territorio della Tuscia.

Lunedì 19 giugno le “uncinettine” del paese hanno iniziato l’allestimento degli arredi. A coordinare il tutto Maria Antonietta Asoni (responsabile degli eventi dell’associazione e vero trait d’union tra l’associazione e la Pro loco) che, oltre a collaborare manualmente, si occuperà di raccogliere e organizzare i diversi capolavori realizzati dalle volontarie.

Il 24 giugno la piazza del Comune vestita di mattonelle e fiori ospiterà per l’intera giornata il laboratorio pubblico delle volontarie che vorranno essere presenti per mettere a disposizione le proprie conoscenze nell’ambito dell’arte dell’uncinetto. Chi lo desidera potrà usufruire dell’insegnamento di questa preziosa pratica, e anche contribuire agli scopi dell’associazione con donazioni in denaro o filati. La sera del 24 giugno, a partire dalle 17, sempre nella piazza del comune avrà luogo l’evento “Aggiungi un posto a tavola” per la cena del Bighero, organizzata dalla Proloco.

La struttura/laboratorio dei Cuori della Tuscia sarà presente in piazza anche nella giornata di domenica 25 giugno.

