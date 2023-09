ACQUAPENDENTE – Dopo l’intensa attività estiva e il successo della rassegna “A cielo aperto”, il teatro Boni si appresta a una nuova ed entusiasmante stagione con l’ormai consolidata direzione artistica di Sandro Nardi. A un mese dalla serata di apertura, in programma il 29 ottobre, è tutto pronto riguardo al cartellone che consta di ben 23 spettacoli tra prosa, danza e musica fino a marzo 2024. Il Boni, perla ottocentesca della cittadina dell’alta Tuscia, vuole così confermarsi come punto di riferimento teatrale e culturale per il territorio, attirando pubblico anche dalle vicine Umbria e Toscana e ospitando sul suo palcoscenico attori e compagnie affermati nel panorama nazionale, oltre a progetti di assoluto interesse. “Sguardi oltre i confini” è il titolo della stagione 2023-2024, che ha il sostegno del comune di Acquapendente e della Regione Lazio.«Tante storie, dove ogni storia, ogni trama darà origine ad infinite emozioni per un teatro del libero pensiero – dice il direttore artistico – come un libro aperto per comprendere, capire e andare oltre i confini, oltre gli ostacoli della vita, con storie di famiglie, donne, uomini e sorelle che nel bene o nel male avranno lo scopo di contribuire a creare una sorta di mappa ideale, per trasferire a tutti ma soprattutto ai giovani la curiosità a volgere lo sguardo oltre i confini mentali, fisici e di pensiero per proiettarci lontani e insegnarci ad ascoltare le ragioni dell’altro. Per insegnarci a vivere». Primo appuntamento domenica 29 ottobre alle 17,30 con la musica di Luca Cionco che interpreta Fabrizio De André. Gli spettacoli della domenica saranno alle 17,30, mentre quelli del sabato alle 21.

©RIPRODUZIONE RISERVATA