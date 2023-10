VIGNANELLO - Corso di recitazione “Non è mai troppo tardi” ai nastri di partenza. Il circolo Arci – Il cantinone, con il patrocinio del Comune di Vignanello, organizza un corso di recitazione per adulti e bambini. “Non è mai troppo tardi…per fare teatro”. Il primo incontro organizzativo si terrà venerdì 3 novembre alle 21 al bocciodromo in via Giacomo Leopardi a Vignanello.