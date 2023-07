BAGNOREGIO – Emozioni, musica e suggestioni: Antonella Ruggiero, l’anima gentile della canzone italiana, ha illuminato la notte di Civita di Bagnoregio in una serata di grandi passioni musicali. Il concerto organizzato dal Comune di Bagnoregio e dall’Associazione Juppiter ha raccolto l’accoglienza calorosa di una piazza San Donato gremita, in una serata dove le stelle hanno fatto da cornice ad un percorso musicale intenso che Antonella Ruggiero ha proposto in duo con il fisarmonicista Renzo Ruggeri. Un viaggio tra la musica degli anni trenta, i grandi successi della cantante, i ricordi dei cantautori italiani con alcune perle come un sacri della tradizione africana. Con lei al suo fianco il coro che ha accompagnato l’esecuzione dell’Ave Maria di Fabrizio De Andrè, composto dai ragazzi speciali di Juppiter, dagli educatori e da tanti amici che hanno raccolto l’invito di partecipare ad una serata unica. «Il concerto di Antonella Ruggero – ha detto il sindaco di Bagnoregio, Luca Profili – è un appuntamento molto importante per l’estate bagnorese che in queste settimane, insieme al supporto fondamentale di tante associazioni, tra cui Juppiter, proporrà grandi eventi nel nostro comune». «Grazie di cuore ad Antonella Ruggiero per la sua sensibilità – ha detto Salvatore Regoli, presidente di Juppiter -. Con la sua gentilezza ci ha fatto un regalo immenso. I nostri ragazzi e tutti noi ne siamo stati davvero entusiasti».

