Il buongiorno ai lettori lo porge Matteo Ceccacci che oggi festeggia il suo 29° compleanno. Al popolare "Cecco" tantissimi auguri e un caloroso abbraccio dai famigliari, dagli amici, dai colleghi dell'Associazione Italiana Arbitri di Civitavecchia e da tutta la nostra redazione.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna oggi si fa bella fra le stelle della Vergine, e…

L’Ariete si impegna al lavoro e con cura stimola il corpo. Vince se serve per bene e si adegua al coro di fondo.

Il Toro è pieno di brio e comincia vincendo sorrisi. Passione amore e un po’ d’ego colorano le ore del giorno.

I Gemelli ospitano tutti e il nido si riempie di luce. Spazzano camere, tagliano l’erba e rinnovano l’ambiente interiore.

Il Granchio manda messaggi e fissa appuntamenti efficaci. Ascolta e comprende la vita, incontra e racconta le storie.

Il Leone si nutre di forme e rinnova l’armadio e i cappotti. Guadagna gratificazioni e si sente più forte di ieri.

La Vergine si prende la Luna e risolve l’enigma del giorno. Appare la soluzione cercata e la magia circonda le ore.

La Bilancia si ferma e contempla e resetta i pensieri pesanti. Da sola scopre se stessa e dona un abbraccio a qualcuno.

Lo Scorpione realizza l’impresa e nel gruppo spalma il suo fare. Condivide e progetta venture e si associa al club dei vincenti.

Il Sagittario guarda in alto e raggiunge l’obiettivo prefisso. Carriera e apparire mondano pretendono la forza del capo.

Il Capricorno viaggia lontano e sogna confini diversi. Scopre potenze interiori e dall’estero appare una luce.

L’Acquario strappa la pagina e riscrive parole diverse. Lascia che il peso si sciolga e cammina per nuovi viali.

I Pesci danzano in due ed esaltano rapporti e contratti. Le coppie osservano i fatti e i single si fanno carini.

