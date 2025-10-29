Il buongiorno ai lettori lo porge Alessandro Costanzi che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari, dagli amici e dalla nostra redazione.

Torta di compleanno oggi per Massimo Montaruli. Un mondo di auguri dal direttivo e da tutti i soci dell’Associazione Motociclistica Civitavecchiese, sezione Vespa, Moto Guzzi, D’Epoca e Custom.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna oggi guarda al futuro fra le stelle alternative dell’Acquario, e…

L’Ariete si associa al suo gruppo e collabora con nuovi progetti. Amici fanno i balletti e insieme si vince e si è forti.

Il Toro accende la miccia e convince nel mettersi in mostra. La carriera urla e pretende e agire porta fortuna.

I Gemelli incontrano la gente che arriva da posti lontani. Si espandono col corpo e col cuore e conoscono autori diversi.

Il Granchio rinnova i suoi passi e risorge dal vissuto di ieri. Stacca un vecchio fardello e prende doni da tutti.

Il Leone ha tutti di fronte e riparte il rapporto previsto. Gli amori fanno faccette e i single hanno un’idea.

La Vergine organizza faccende che vanno specificate. Il metodo premia il lavoro e il corpo pretende energia.

La Bilancia alza la testa e sorride al mondo dintorno. L’entusiasmo apre la porta e la fortuna batte le mani.

Lo Scorpione ama la casa e rinnova i pensieri di ieri. Il passato rinfresca il presente e la famiglia regge la schiena.

Il Sagittario parlano tanto e incontrano amici fidati. Nuovi sono i contatti e i messaggi son prelibati.

Il Capricorno riparte dai soldi e si accinge a cogliere frutti. Sicuri prendono tutto e cambiano camicia e cappotto.

L’Acquario chiude e riapre e l’orizzonte sembra diverso. Riparte una voglia migliore e rinasce la magia del fare.

I Pesci sciolgono i dubbi e colorano le stanze interiori. Attendono che arrivi la luce e osservano in silenzio e da parte.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/