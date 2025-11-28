Il buongiorno ai lettori lo porge Fabio Marucci che oggi festeggia il suo 45° compleanno. Tantissimi auguri da Luana, dalla piccola Sophia Elena, dal piccolo Marco, dai famigliari, dagli amici e da tutta la nostra redazione.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Ma che spettacolo! La Luna galleggia fra le luci dei Pesci e…

L’Ariete osserva la scena e da solo comprende le mosse. Si isola e cerca se stesso e agisce per il bene dell’altro.

Il Toro collabora all’evento e col gruppo organizza il futuro. L’amicizia è un dono importante e condividere è il giusto sentiero.

I Gemelli sono fieri e pretendono il cielo. La carriera si illumina e chi si manifesta concretizza e l’affare.

Il Cancro se ne va dal posto di ieri e si espande in luoghi diversi. Alza la sua conoscenza e viaggia per superare i paletti.

Il Leone volta lo sguardo e lascia la scena ormai vecchia. Risorge e perde una pietra e leggero riceve regali.

La Vergine legge il contratto e si relaziona per legge e amori. Le coppie ballano il tango e i soci fanno progetti.

La Bilancia lavora con zelo e serve se stessa guadagnando pagnotte. Cura la forma e il corpo e merita premi in azienda.

Lo Scorpione si prende le ore per vincere e divertirsi col mondo. La fortuna vuole un sorriso e ricambierà con ori e balocchi.

Il Sagittario abbraccia la casa e si nutre del calor di famiglia. Il nido vuole attenzione e la radice pretende energia.

Il Capricorno riceve un messaggio e scrive risposte un po’ a tutti. Incontra amici e fratelli e comprende se ascolta la gente.

L’Acquario assorbe energie e diventa più ricco di ieri. Spende con troppa allegria e si compra un vestito elegante.

I Pesci sono premiati dal cielo e risolvono enigmi e misteri. Protagonisti del loro cammino decidono ascoltando se stessi.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/