Il buongiorno ai lettori lo porge Silvia che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari e dagli amici.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si sveglia fra le stelle della Bilancia, cresce, e…

L’Ariete ha la luce di fronte che esalta rapporti e contratti. L’amore vuole due baci e i single hanno da fare.

Il Toro lavora e si impegna e controlla ogni variante. Documenti e scartoffie per chi suda e poi vince.

I Gemelli sono pieni di luce e convincono tutti con il loro entusiasmo. Creativi, si appassionano e controllano l’ego.

Il Granchio torna a casa e rinnova l’aria e le tende. Le origini sostengono il tetto e la famiglia cerca un abbraccio.

Il Leone vede un amico e il messaggio sembra importante. Squilli e tante notizie, e fissa incontri curiosi.

La Vergine ha fame di tutto e si prende e spende energie costruttive. Controlla il portafoglio e compare un soldino di più.

La Bilancia è il capo del team e si esibisce per farsi notare. È forte più di ogni tempo e sceglie senza più dubitare.

Lo Scorpione si ferma un istante ed osserva il rumore del tempo. Guarda le scene dell’anno ed epura le mosse scomposte.

Il Sagittario sta in mezzo alla folla e con mille batte le mani. Idee e progetti con gli altri, ed evviva amici e colleghi.

Il Capricorno è il capo e comanda e raggiunge obiettivi sicuri. Concretizza affari e vicende e si mette davanti alla gente.

L’Acquario si sposta dal nido e sale fra nuvole e cielo. Lontano trova risposte e chi studia espanda il suo credo.

I Pesci tagliano i fili e si voltano nel lato diverso. Cambia la scena di prima e rinasce una passione più fresca.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/