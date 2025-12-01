Il buongiorno ai lettori lo porge Eleonora che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri da Nic e Aurora. “Penso che non te l'ho aspettavi, ma oggi è come sai è una giornata più che speciale, in cui è nata una persona splendida, sensibile, generosa e dolcissima, che rende le giornate di gioia e allegria ed alimenta il mio cuore essendo diventata la mia metà indispensabile!!! Tantissimi auguri di buon compleanno “Pikkoletta mia””.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) –

L’Ariete si mangia la preda e diventa ricco di ori. L’immagine è fiera e c’è sicurezza nei mezzi e i poteri.

Il Toro scopre le carte e diventa l’eroe del momento. Inizia il grande rapporto, in due si supera il mare.

I Gemelli si fermano e siedono in disparte. Qualcosa va fatto per gli altri e il karma appiattisce l’ondata.

Il Granchio mette “mi piace” e condivide il suo fare col mondo. Si associa e aumenta gli amici e collabora a nuovi orizzonti.

Il Leone esprime il suo ego e comanda la folla dintorno. Fama successo e carriera attendono ore di luce.

La Vergine salta il recinto e viaggia in luoghi lontani. Cultura mistica e sapienza per chi osserva oltre lo schema.

La Bilancia ribalta la scena e trasforma l’agire del giorno. Lascia il peso da parte e corre a prendere il premio.

Lo Scorpione si relaziona con l’altro e danza con soci e amori. La coppia esige la scena e i single si fanno carini.

Il Sagittario si adegua alle ore e cura il corpo con zelo. Con metodo e programmazione aumenta i profitti al lavoro.

Il Capricorno festeggia la vita ed esulta come un fanciullo. Ama e si appassiona del mondo e chi piange guardi le stelle natali.

L’Acquario rinnova la casa e nel suo nido arriva la gente. Il passato si lascia guardare e la famiglia alza il sipario.

I Pesci incontrano tutti nei dintorni del luogo vicino. Scrivono e chiamano amici e le comprensioni sono felici.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/