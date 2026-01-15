Il buongiorno ai lettori lo porge Francesco Paielli che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari e dagli amici.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna e il Sole oggi ci osservano dal cielo del Capricorno, e…

L’Ariete sale sul monte e addita l’obiettivo sperato. Costruisce e alza la fronte e vince se sceglie sul serio.

Il Toro alza lo sguardo e supera il cielo vicino. Lontano c’è una luce che attira: una voce parla straniero.

I Gemelli chiudono gli occhi e cancellano la scena di ieri. Chi cambia segue il messaggio, chi si attacca perde una corsa.

Il Granchio è fiero e convince e si specchia nel cuore dell’altro. In due si supera il cielo; un accordo si faccia con pace.

Il Leone adegua il giorno alle faccende che vanno risolte. Fogli e scrivanie da ripulire, e un lavoro che oggi compiace.

La Vergine accetta i sorrisi e si beve sorsi di gloria. Evviva! E chi si ferma controlli le stelle del suo giorno natale.

La Bilancia ritorna al passato e riappare la casa di un tempo. La storia e la famiglia hanno sapori di buoni momenti.

Lo Scorpione incontra e discute e le ore van via ascoltando i pareri. Chi scrive lo faccia più forte. Chi parla sia convincente.

Il Sagittario assorbe valori che aprono le casseforti e aprono il cuore. Acquista vesti di lino e offre a tutti un panino.

Il Capricorno alza la mano e si prende la Luna e le ore. Il momento è propizio per chi inizia e ascolta il suo intuito nascosto.

L’Acquario si guarda intorno e si ferma senza fare rumore. Accoglie l’amico che chiede e attende prima di agire.

I Pesci hanno un progetto che coinvolge amici e parenti. Insieme al team oggi si è forti e col gruppo si alza il livello.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/