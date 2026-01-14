Il buongiorno ai lettori lo porge Moreno Sturaro che ha compiuto gli anni. Tanti auguri di buon compleanno da tutti i suoi colleghi.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si nasconde fra le stelle del Sagittario, e…

L’Ariete corre lontano e viaggia oltre i prati ormai noti. Estraneo al vizio di ieri esalta linguaggi di altri paesi.

Il Toro lascia il suo dubbio e guarda qualcosa di nuovo. Chi lascia che passi la notte si gusta le luci dell’alba.

I Gemelli conoscono l’altro e si rapportano col cuore e col socio. Nuove opportunità sorgono per chi cerca nuove empatie.

Il Granchio si mette al lavoro e prepara e organizza la scena. Metodo e programmazione armonizzano il giorno e conquistano le ore.

Il Leone si prende la scena ed esulta come un bambino. È buona la luce di Luna e chi piange guardi le stelle del giorno natale.

La Vergine riceve la gente e invita qualcuno a pranzare. La famiglia e la casa son luoghi perfetti per rivedere i fatti di ieri.

La Bilancia incontra qualcuno e riceve posta importante. Notizie e comprensioni dei fatti agevolano nuove amicizie.

Lo Scorpione festeggia e si nutre e pretende due soldi per se. Sicuro e volenteroso si taglia la barba e rinnova il cappotto.

Il Sagittario è il re del momento e risolve il dubbio di ieri. Comincia la nuova potenza e fra poco l’Arcangelo giunge.

Il Capricorno si quieta un istante e aspetta che passi la sera. Riposa e si mette da parte e se serve aiuta qualcuno.

L’Acquario ha un’idea per la mente e la racconta a mille persone. Progetta qualcosa con molti e in gruppo trova successi.

I Pesci alzano il capo e si prendono un giorno di gloria. In alto arriva chi vuole e chi muta i pensieri in azione.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/