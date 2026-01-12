PHOTO
Il buongiorno ai lettori lo porge Fernando Spigarelli che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari e da tutti i suoi amici.
LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna continua a calare nel cielo dello Scorpione, e…
L’Ariete si lancia nel buio staccandosi dalle sicurezze. Rinnova paesaggi e pensieri perdendo i vizi di ieri.
Il Toro balla col partner e incontra il socio perfetto. Relazioni e scritture private amplificano i riflessi del giorno.
I Gemelli avanzano nel lavoro impegnandosi come i migliori. Lo sforzo rallenta un po’ il corpo e il metodo vince su tutto.
Il Granchio balla e festeggia e spruzza ego e un po’ d’arte. Approfitta della luce di Luna per vincere e chiedere forze.
Il Leone invita la gente e pulisce il giardino e le stanze. Il passato ritorna in famiglia per portar acqua alla casa.
La Vergine scrive a qualcuno e incontra persone curiose. Il telefono squilla tre volte e gli amici stanno a sentire.
La Bilancia si nutre per due e si prende tutto il bancone. Ricchezza e immagine fiera: è questa la giornaliere chimera.
Lo Scorpione comincia a bollire e accende tutte le luci. Sente che cambia la scena. Chi si volta perde la scia.
Il Sagittario si ferma e controlla i silenzi dei suoi spazi privati. Si dona all’uno e all’altro e non agisce in attesa di Luna.
Il Capricorno fa il girotondo insieme a molte persone. In assemblea riceve un messaggio e collabora con idee e azione.
L’Acquario pretende la scena e dirige lavori e programmi. Vince se appare deciso e se costruisce realizzando le idee.
I Pesci se ne vanno lontano e acquisiscono il sapere e un nuovo ideale. Oltre il certo e il quieto si trovano i mari del tutto.
Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/