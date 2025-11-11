Il buongiorno ai lettori lo porge Giorgia Sorrenti che oggi festeggia il suo compleanno. Tantissimi auguri dai famigliari, dagli amici e da tutta la nostra redazione.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si scalda e si fa a spicchio fra le stelle del Leone, e…

L’Ariete convince e festeggia e la gioia esprime consensi. Ego ed esuberanza, e due secondi di moderazione.

Il Toro riceve la gente e la casa rinnova le stanza. La famiglia chiama al ricordo e il nido racconta chi siamo.

I Gemelli ricevono posta ed incontrano amici fidati. Comunicano e comprendono fatti e chi studia vada sicuro.

Il Granchio vuole due soldi e conquista vittorie al lavoro. Sicuro e bello di forma appende l’abito nuovo.

Il Leone comanda il plotone e appare come il divo sul palco. Riscopre qualcosa di se e percepisce la vocina interiore.

La Vergine si ferma e riposa e non scegli attendendo la Luna. La meraviglia agisce da sola e il karma chiede missione.

La Bilancia decide col gruppo l’evento da mettere in gioco. Insieme si è forti e migliori e si arriva lontano oltre il cielo.

Lo Scorpione rinnova il lavoro ed esalta il suo fare in carriera. Appare deciso e vincente e prende reali vittorie.

Il Sagittario alza lo sguardo e scopre linguaggi stranieri. Espande le sue conoscenze e si sposta lontano da prima.

Il Capricorno cancella i suoi dubbi e si stacca da pensieri ormai vecchi. Rinnova scelte e programmi e riceve denari e balocchi.

L’Acquario si guarda di fronte e trova l’amore e il partner. Le coppie fanno corrente e i single attendono il socio.

I Pesci fotocopiano atti e riordinano cassetti e uffici. Lavorano per servire se stessi e curano il corpo coi cibi.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/