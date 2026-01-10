Il buongiorno ai lettori lo porge Silvia Piersanti che ha festeggiato il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari e dagli amici.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Il cielo del severo Capricorno dirige le stele, e…

L’Ariete rompe le righe e si attiva nell’esibirsi nel mondo. La carriera e la fama vogliono spazio.

I​​​​​​l Toro alza il livello e conosce se stesso e il mondo. Chi cerca nel viaggio e con studio raggiunge la vetta.

I Gemelli perdono per vincere un futuro pulito. Resuscitano e si staccano dal vecchio circuito.

Il Granchio con la Luna di fronte struttura i rapporti e le relazioni di cuore. I Soci costruiscono basi migliori.

Il Leone si adegua al suo giorno e con buon servizio nel lavoro cerca vittorie. Il corpo splende e si cura.

La Vergine struttura il suo ego e costruisce passioni creative. L’arte i figli e la gioia alzano il dito.

La Bilancia riordina il nido e costruisce strutture in famiglia. La casa assume una luce più certa.

Lo Scorpione comunica con fare supremo e conosce persone importanti. Comprende incontra e studia di più.

Il Sagittario riordina il patrimonio e saluta la Luna che oggi regala certezze. La figura si faccia importante.

Il Capricorno dona peso ai desideri tagliando le nubi incerte. Ciò che serve lo ottiene e lo prende. Se non serve lo lascia e procede.

L’Acquario rompe il silenzio e riordina i suoi spazi segreti. La percezione e l’esser altruista agevolano la storia e le ore.

I Pesci programmano il tempo e i progetti diventano seri. Nuovi leader accompagnano il fare e il condividere è essenziale.

